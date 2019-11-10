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Gaziantep'te anma programında dağıtılan yaka kartındaki yanlışlık için inceleme

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına düzenlenen törende dağıtılan yaka kartında Atatürk'ün doğum tarihinin yanlış yazılmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

10.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:58Gaziantep'te anma programında dağıtılan yaka kartındaki yanlışlık için inceleme
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına düzenlenen törende dağıtılan yaka kartında Atatürk'ün doğum tarihinin yanlış yazılmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gaziantep'te, Cumhuriyet'in kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına düzenlenen çelenk koyma töreninde görevli okul müdürlüğünce hazırlatılan ve dağıtılan yaka kartında Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihinin yanlış yazıldığının belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu hata ile ilgili matbaa yetkililerinin yapılan hatanın kendilerinden kaynaklandığı yönündeki açıklamalarına rağmen müdürlüğümüzce, konunun tüm yönleri ile araştırılması adına inceleme başlatılmıştır."

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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