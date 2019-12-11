Haberler » Güncel » Gaziantep'te aracında 42 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Haber

Gaziantep'te aracında 42 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında 42 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

11.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:20Gaziantep'te aracında 42 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında 42 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aracıyla kente 42 kilogram esrar getirirken yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün, kente bir araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu gişelerindeki uygulama noktasında söz konusu aracı durdurmuş ve yapılan aramada 42 kilogram esrar ele geçirmişti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16 Başkan Aydıner'den Esma Çevik'in ailesine taziye ziyareti - Haber
11:16 İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama - Haber
11:15 Elazığ'da seyir halindeki kamyonet yandı - Haber
11:15 Zeytinde 'paslı demir' ve 'kimyasal' hilesi - Haber
11:15 Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
08:31 Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi - Haber
11.12.2019 11:18:19