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Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:51
'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Gatem-Karataş çevre yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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