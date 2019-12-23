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Gaziantep'te aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari 2 hükümlü yakalandı.

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16 Gaziantep'te aranan 2 firari hükümlü yakalandı
'te haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli mahkemelerce hakkında 9 yakalama emriyle "Kasten öldürme, fuhşa aracılık etmek ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2013 yılından bu yana aranan S.S. ile "kasten öldürme" suçundan dolayı 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yapılan takip ve araştırmalar sonucu yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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