Gaziantep'te arkadaşlar arasında silahlı kavga 1 ölü

Gaziantep'te arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölüGAZİANTEP'te, arkadaşlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

09.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:52
Gaziantep'te arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü
GAZİANTEP'te, arkadaşlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hüseyin A., arkadaşı M.S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. M.S. gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin A., M.S. ve 2 arkadaşı ile birlikte Yeşilkent Mezarlığı yakınlarındaki boş araziye gitti. Burada otomobilde oturan arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. tabancayla Hüseyin A.'ya ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hüseyin A.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, M.S.'yi yakalayıp gözaltına alırken kaçan 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma sürüyor. Gaziantep’te arkadaşlar arasında silahlı kavga 1 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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