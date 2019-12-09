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Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma suçundan 32 şüpheli yakalandı.

09.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:04Gaziantep'te asayiş
'te uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma suçundan 32 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan çalışmalarda 32 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmaktan, 21 şüpheli şahsa hırsızlıktan işlem yapıldı.
Uygulamada 47 aranan şahıs yakalanırken, 82 şahsa da Kabahatler kanunundan idari işlem yapıldı.
Yapılan çalışmalarda 105,54 gram uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 8 tabanca, 46 fişek, 3 tüfek, 28 kartuş, 5 hacizli yakalamalı araç, 3 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı dizüstü bilgisayar, 3 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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