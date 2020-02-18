Haberler » Güncel » Gaziantep'te asayiş - Haber

Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te yapılan asayiş denetimlerinde hırsızlık şüphesi bir kişi yakalanırken, 5 kişi hakkında da uyuşturucu bulundurmaktan yasal işlem yapıldı.

18.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:52Gaziantep'te asayiş
'te yapılan asayiş denetimlerinde hırsızlık şüphesi bir kişi yakalanırken, 5 kişi hakkında da uyuşturucu bulundurmaktan yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde araç içerisinde bulunan 5 kişinin üzerinde 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.
Öte yandan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayaönü ve Eydibaba Mahallesi'nde hakkında 12 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphesi yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:37:16