Gaziantep'te asayiş uygulaması

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şahbey ilçesi Bey Mahallesi'nde dün saat 22.00 ile 24.00 arasında 250 personelin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Denetimlerde 4 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, kapalı alanda sigara tüketiminden ve izinsiz canlı müzik yayını yapmaktan işlem yapıldı.
Yapılan aramada ise 3 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu, 2 kişinin de üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Toplam 262 kişinin sorgusu yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin gözaltına alındı.
, Güncel Kaynak: AA