Haberler » Güncel » Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı - Haber

Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı.

07.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:11
'in ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı. Öğrenci servisinin de park halindeki bir araca çarptığı feci kazada çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda aşırı hızla seyrettiği ileri sürülen bir otomobil, öğrencileri taşıyan ve karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı. Feci kazada savrulan servis aracı, park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazanın ardından büyük panik yaşanan bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada çoğu öğrenci yaklaşık 15 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU
Okul çıkış saatinde yaşanan kaza, çevredeki okullardan çıkan ve evlerine yaya olarak dönen öğrencilerin gözü önünde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazayı gören çocuklar büyük şok yaşadı. Öğrencilerden bazıları bulundukları kaldırımın üzerinde yaşananları izlerken, bir öğrenci ise kazadan hemen sonra kız kardeşinin elinden tutup koşarak uzaklaştı.
Kazayı gören ve kaza anında çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştı.
KADRAN 120'DE TAKILI KALDI
Büyük paniğin yaşandığı kaza yerinde ulaşım bir süre durdu. Kazaya karışan otomobilin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü.
Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
(Hanifi Güzel/İHA)
Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında tutuklu 2 sanık tahliye edildi - Haber
17:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Haber
17:41   Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere yardım - Haber
17:41   Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı - Haber
17:41   Otomobilin akaryakıt istasyonuna daldığı kaza kamerada - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 17:51:25