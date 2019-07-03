03.07.2019 17:57
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Gaziantep'te askeri araç devrildi 2 asker yaralı

Gaziantep'te askeri araç devrildi 2 asker yaralıGaziantep'in İslahiye ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Ali Rıza İ. ile Astsubay Mustafa B. yaralandı.

Gaziantep'te askeri araç devrildi 2 asker yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Ali Rıza İ. ile Astsubay Mustafa B. yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İslahiye-Hassa yolunun 7'nci kilometresindeki Ağabey mevkisinde meydana geldi. Suriye'nin Azez bölgesindeki görevden İslahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na dönüş yapılan, 3 araçlık konvoydaki Uzman Çavuş Ali Rıza İ.'nin kullandığı askeri araç, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada Uzman Çavuş Ali Rıza İ. ile yanında bulunan Astsubay Mustafa B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Rıza İ., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı askerler, sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahale sonrası askerlerden Ali Rıza İ., Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gaziantep'te askeri araç devrildi 2 asker yaralı
Kaynak: DHA
Gaziantep, Araç, Güncel

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