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Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

Gaziantep'te şarampole devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı.

01.10.2019 10:15
Gaziantep'te şarampole devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Oğuzeli ilçesi istikametine giden askeri cip, Karacaören Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtaki iki asker hafif yaralandı.
Ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılar, daha sonra Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bu arada, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, yaralıları ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.
Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

Karacaören, Gaziantep, Oğuzeli, Güncel

Kaynak: AA

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