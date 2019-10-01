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Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 asker yaralandı.

01.10.2019 10:53Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı
GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 asker yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Oğuzeli'ne bağlı Karacaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü kent merkezinden ilçe yönüne giden askeri araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma da hastaneye gelerek, yaralı askerleri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Oğuzeli, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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