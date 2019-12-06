Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te av bayilerine 'ruhsatsız silah' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

Gaziantep'te av bayilerine 'ruhsatsız silah' operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te ruhsatsız silah imal ve ticareti yapan av bayilerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

06.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:42Gaziantep'te av bayilerine 'ruhsatsız silah' operasyonu: 5 gözaltı
'te ruhsatsız silah imal ve ticareti yapan av bayilerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte izinsiz olarak ateşli silah imal etmek, nakletmek ve satmak suçları ile ilgili 4 av bayisi ve bayi sahiplerine ait ikametlere operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 84 adet gerçek tabancaya çevrilmek üzere hazır halde bulunan kuru sıkı tabanca, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 2 adet 6136 SKM kapsamında tüfek, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 53 tabanca sürgüsü ve üst kapak, çok sayıda tabanca parçası ve şarjörü, kuru sıkı tabancaları gerçeğe çevirmede kullanılan çok sayıda materyal, 2 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ve çok sayıda muşta ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:08 Dünya "Mevlana diyarı"nda buluşacak - Haberler
11:06 Üzerine kaynar su dökülen genç kız okula gitmenin hayalini kuruyor - Haberler
11:04 Yeni kollarıyla araba kullanmanın hayalini kuruyor - Haberler
11:02 Davutoğlu'nun kurmayından dikkat çeken erken seçim tahmini: 2020'nin Kasım ayında erken seçim olabilir - Haberler
10:57 Polisten 'tombala' operasyonu - Haberler
10:52 Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu - Haberler
10:38 Trump'ın Kim Jong-un'a 'Roket Adam' benzetmesine Kuzey Kore'den misilleme: Bunak - Haberler
10:35 İran'da bir düğün salonunda doğal gaz sobası patladı: 11 ölü, 42 yaralı - Haberler
10:30 İstanbul'da otizmli çocuğa soyunma odasında işkence! Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
10:19 Trump'ın arkasından yapılan el işareti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haberler
6.12.2019 11:13:07