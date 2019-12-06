Haberler » Güncel » Gaziantep'te av bayilerine 'ruhsatsız silah' operasyonu - Haber

Gaziantep'te av bayilerine "ruhsatsız silah" operasyonu

Gaziantep'te, av bayilerine yönelik operasyonda 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

06.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:42Gaziantep'te av bayilerine
Gaziantep'te, av bayilerine yönelik operasyonda 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izinsiz olarak ateşli silah imal etmek, nakletmek ve satmak suçlarıyla ilgili 4 av bayisine baskın düzenledi.
İş yerlerinde, 84 kuru sıkı tabanca, 7,65 mm çapında bir tabanca, bir tüfek, 27 ruhsatsız av tüfeği, 53 tabanca sürgüsü ve üst kapak, çok sayıda tabanca parçası ve şarjörü, kuru sıkı tabancaları gerçeğe çevirmede kullanılan çok sayıda materyal, bıçak ve çok sayıda muşta ele geçirildi.
Ruhsatsız silah imal ve satışı iddiasıyla 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:13 Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Haber
13:12 Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:12 Tunus'ta koalisyon adayı Demokratik Akım Partisi içişleri ve adalet bakanlıklarında ısrarcı - Haber
13:10 Başsavcı Güre'den hukuk öğrencilerine: Kendinizi zora alıştırın - Haber
13:07 Küsget'te 85 iş yerinin yapımı tamamlandı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 13:20:41