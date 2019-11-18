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Gaziantep'te av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 11 kişiye toplam 17 bin 985 lira para cezası uygulandı.

18.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:30Gaziantep'te av yasağına uymayan 11 kişiye 17 bin 985 lira ceza kesildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 11 kişiye toplam 17 bin 985 lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde Tahtaköprü Barajı sahasında yapılan üç aylık denetimlerde, balık avlama yasağına uymayan ve suçüstü yakalanan 11 kişiye toplam 17 bin 985 lira para cezası verildi, ele geçirilen 11 ağ ile 36 kilo balığa el konuldu.

Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zaman içerisinde baraja 10 bin yavru balık bırakıldığını ve bölgede olta balıkçılığı haricinde av yapmanın yasak olduğunu kaydetti.

Güncel

Kaynak: AA

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