Gaziantep'te baklavacılar denetlendi

GAZİANTEP İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından unlu mamullere yönelik gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim yapıldı. Denetimlerde uygunsuz iş yerlerine ceza işlemi uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'ürün bazlı' gıda kontrolleri kapsamında, 80 personel ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın katılımı ile kent merkezindeki baklavacılara denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği ve baklava kutularının gramajı, şeker ve yağ kullanımının ölçümünün yapılması için numune alındı.

Gaziantep'in baklavalardan numuneler alarak iş yerlerine geri dönüş yapılcağını ifade eden, Mehmet Karayılan, Özellikle Türkiye'de ilk defa coğrafi işaret alan baklavaya yönelik denetim gerçekleştiriyoruz. Baklavada olmazsa olmazımız şeker ve sade yağ. Ürünlerde gerçekten şeker mi kullanıldı yoksa glikoz mu kullanıldı aldığımız numunelerde araştırıyoruz. Yine baklavada olmazsa olmazımız Antep fıstığı. Bu konuda da numune alarak, Antep fıstığında özellikle kanserojen maddesi içeren bir maddenin olup olmadığına ilişkin analiz yapacağız. ve iş yerledi bunlara uymuyorsa ceza uygulayacağız. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli beyin liderliğinde bütün işyerlerinde denetimlerimizi yapıyoruz. Gıda denetimleri bizim için olmazsa olmazımız. Tüketicilerimiz yedikleri ürünleri çok iyi bilmeliler. Bizim de arzumuz, isteğimiz bu. Biz kendilerine kaliteli baklava sunmak zorundayız. Bunda iddialıyız, gastronomi şehriyiz, bu iddiamızı da bu denetimlerde tescillemiş olduk. Gaziantep'te baklava sektöründe 110'a yakın baklavacıyı denetleyeceğiz. İşletmelerden tekniğine uygun şekilde numuneler alınarak, laboratuar tahlil sonuçlarına göre gereğinin yapılacak dedi.

Karayılan, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattını arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA