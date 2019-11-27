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Gaziantep'te baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı

Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce unlu malüllere yönelik gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim gerçekleştirildi.

27.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:28Gaziantep'te baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı
'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce unlu malüllere yönelik gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının yurt genelinde başlattığı "ürün bazlı gıda kontrolleri" kapsamında, İl Tarım Müdürlüğünden 80 gıda kontrol görevlisi, baklava üreticilerinde incelemelerde bulundu.
Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü başlayan denetim seferberliğine devam ettiklerini söyledi.
Bugün de kentin coğrafi işaret tescilli ürününe yönelik incelemelerde bulunduklarını aktaran Karayılan, "Baklavada olmazsa olmazımız şeker ve sade yağ. Ürünlerde gerçekten şeker mi kullanıldı yoksa glikoz mu kullanıldı, aldığımız numunelerde araştırıyoruz. Yine baklavada olmazsa olmazımız Antep fıstığı. Bu konuda da numune alarak, Antep fıstığında özellikle kanserojen içeren bir maddenin olup olmadığına ilişkin analiz yapacağız." diye konuştu.
Kendilerinin hem üretici gibi hem de tüketici gibi davrandıklarını kaydeden Mehmet Karayılan, şunları söyledi:
"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli liderliğinde bütün iş yerlerinde denetimlerimizi yapıyoruz. Gıda denetimleri bizim için olmazsa olmazımız. Tüketicilerimiz yedikleri ürünleri çok iyi bilmeliler. Bizim de arzumuz, isteğimiz bu. Biz kendilerine kaliteli baklava sunmak zorundayız. Bunda iddialıyız, gastronomi şehriyiz, bu iddiamızı da bu denetimlerde tescillemiş olduk."
Gaziantep'te baklava sektöründe 110'a yakın işletme olduğunu ifade eden Karayılan, işletmelerden tekniğine uygun şekilde numuneler alınarak, laboratuvarlarda tahlil edileceğini aktardı.
Pazartesi günü et ve et ürünlerine, salı günü süt ve süt ürünlerine ve bugün de unlu mamullere denetim gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Karayılan, yıl boyunca 30 bin denetim gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Mehmet Karayılan, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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