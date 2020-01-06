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Gaziantep'te baklavacılara yönelik gıda denetimi yapıldı

Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce unlu mamüllere yönelik gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim gerçekleştirildi.

06.01.2020 23:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:48 Gaziantep'te baklavacılara yönelik gıda denetimi yapıldı
'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce unlu mamüllere yönelik gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının yurt genelinde başlattığı "ürün bazlı gıda kontrolleri" kapsamında, İl Tarım Müdürlüğünden 40 gıda kontrol görevlisi, 110 baklava üreticisini inceledi.
Denetimlerde mevzuata ve talimatlara aykırı şekilde satış yaptığı tespit edilen 20 işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı.
Açıklamada, vatandaşlardan açıkta, etiketsiz bir şekilde satılan her türlü üründen uzak durmaları, şüphe duydukları her durumda "Alo 174" hattına ihbarda bulunmaları uyarısında bulunuldu.
Ayrıca firmalar, teknik ve hijyenik şartlarındaki eksiklikler noktasında Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında bilgilendirildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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