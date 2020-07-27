Gaziantep'te bayram öncesi baklava denetimi

GAZİANTEP İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından unlu mamullere yönelik gıda kontrolleri kapsamında, baklavacılara denetim yapıldı. Denetimlerde uygunsuz iş yerlerine ceza işlemi uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'ürün bazlı' gıda kontrolleri kapsamında, 90 personel ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın katılımı ile kent merkezi ve ilçelerdeki baklavacılara denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği ve baklava kutularının gramajı, şeker, yağ ile fıstık kullanımının ölçümünün yapılması için numune alındı.

Bayram öncesi kentteki tüm baklavacıların denetleneceğini vurgulayan Karayılan, tüm dünyaya baklavanın Gaziantep'ten gönderildiğini anlattı Bayramda baklava alacak vatandaşların, gönül rahatlığı ile alışveriş yapabileceğini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep genelinde tüm tatlıcılarımızı ziyaret ediyoruz. 90 arkadaşımız şu anda eş zamanlı olarak il ve ilçelerde denetimlerini yapıyorlar. Dünyanın ve Türkiye'nin gönlü rahat olsun. Baklavaları dünyaya gönderirken gerekli denetimlerini yapıyoruz. Baklavacılara yaptığımız denetimlerde kullanılan fıstıktan, kullanılan yağ ve şerbetten numune alıyor ve bunları denetliyoruz. Baklavada kullanılan tüm malzemelerin durumunu görmüş oluyoruz. Asıl baklavanın tadını veren ustalar ve kullanılan malzemedir. Bizde bunların en iyi şartlarda yapılması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE 1 MİLYON TL CEZA'

Gıda denetimlerinin önemini vurgulayan Karayılan, pandemi döneminde 21 bin 500 denetim yapıldığını ve uygunsuz işyerlerine toplamda 1 milyon TL para cezası uygulandığını söyledi.