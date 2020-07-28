Gaziantep'te bayram öncesi koronavirüs tedirginliği

KORONAVİRÜSTE vaka artışı yaşanana Gaziantep'te, tedirgin olan vatandaşlar bayramda akrabalarını ziyaret etmeyeceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs vaka artışında İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü sırada yer alan Gaziantep'te, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala valilik tarafından ek tedbirler alınıyor. Yeni tedbirlere göre, mezarlık ziyaretleri, perşembe günü ile sonraki 2 gün yasaklandı. Ayrıca düğünler 2 saat süreli olarak sınırlandırıldı. Çeyiz ve kına gibi etkinlikler ile sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının da daha önceki bayramlarda yaptığı toplu bayramlaşma törenleri yasaklandı.

CADDELER HALEN KALABALIK

Sağlık Bakanlığı'nın tüm uyarılarına rağmen vaka sayısının arttığı kentte cadde ve meydanlarda ise halen yoğunluk devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeyen caddelerde, vatandaşlar bayram alışverişi için dışarı çıktıklarını ifade etti.

'TELEFONLA BAYRAMLAŞACAĞIZ'

Gaziantep'te vatandaşlar, vaka sayısındaki artış nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. Birçok vatandaş yaşanılan risk nedeniyle, geçmiş yılların aksine daha tedbirli olacaklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise kişisel önlemlerini aldıklarını ve bayramda akraba ziyareti yapmayacaklarını söyledi. Akraba ziyaretlerini yüz yüze değil telefonla veya görüntülü sohbet ile gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.