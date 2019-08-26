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Gaziantep'te bekçilerin "üzüm" nöbeti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm bağlarında ve hasat ürünlerinin başında Çiftçi Malları Koruma Birliği bekçileri, nöbetlerini sürdürüyor.

26.08.2019 11:22 Gaziantep'te bekçilerin
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm bağlarında ve hasat ürünlerinin başında Çiftçi Malları Koruma Birliği bekçileri, nöbetlerini sürdürüyor.
İlçede 50 bin dekarlık arazide yer alan üzüm bağlarında başlayan hasat sürüyor. Birlik bekçilerinden oluşan 8 kişilik ekip ise hasadın yoğun olarak sürdüğü Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt Mahalleleri'nde herhangi bir hırsızlık veya olumsuzluk yaşanmaması için tüfeklerle nöbet tutuyor, motosikletle devriye atıyor.
Bekçiler, olumsuz veya şüpheli bir durumda ise jandarma ekiplerine bilgi veriyor.
Çiftçi Koruma Birliği Başkanı Cemal Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüm hasadının başlaması ile birlikte bekçilerin de göreve koyulduğunu belirtti.
Bekçilerinin her ihbarı değerlendirdiğini ve üreticilerin ürünlerini korumak için de gece gündüz çalıştıklarını aktaran Yıldırım, hasat bitene kadar görevlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Üzüm üreticisi Murat Kayatürk ise bekçiler sayesinde her sene yaşanan hırsızlıkların sona erdiğini ve rahatlıkla evlerinde dinlenebildiklerini ifade etti.

Altınüzüm, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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