Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'te biber hasadına başladı

28.08.2019 14:19 Gaziantep'te biber hasadına başladı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:00   Karamollaoğlu: iktidar kriz algısını yönetme peşinde
16:00   Deniz yatağında uyuyakalan kadın Azak Denizi'nde kurtarıldı
16:00   20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru
15:59   Ankara abd büyükelçisi david michael satterfield'in güven'i kabul etti
15:59   Ağrı'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı bilgilendirme toplantısı
15:59   Ertuğrul Ersoy, Fetih Müzesi'ni ziyaret etti
15:59   Kuruyan ağaçların yerine yenileri dikildi