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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

22.09.2019 13:38Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi'ndeki boş bir arazide Suriyeli iki grup arasında "kız kaçırma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada Muhammed Hıdeyro (22) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hıdeyro, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hıdeyro'nun cenazesi, Adlı Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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