Haberler » Güncel » Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü - Haber

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

20.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:48Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
'in ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Ömer B. ile Y.E. arasında Saha Mahallesi Ziyaret Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla ağır yaralanan Ömer B, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Y.E. ise Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:21:02