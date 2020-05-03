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Gaziantep'te bıçaklı kavgaya 3 tutuklama

Gaziantep'te bıçaklı kavgaya 3 tutuklamaGAZİANTEP'te, güvercin alışverişi nedeniyle çıkan kavgada Tamer Yiğit'in (16) öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

03.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:45
Gaziantep'te bıçaklı kavgaya 3 tutuklama
GAZİANTEP'te, güvercin alışverişi nedeniyle çıkan kavgada Tamer Yiğit'in (16) öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Vatan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; Tamer Yiğit ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişi arasında parkta güvercin alışverişi nedeniyle tartışmaya çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, Tamer Yiğit, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri ile yaralandı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada bir kişi gözaltına alınırken, Tamer Yiğit'in yakınları aynı mahallede oturan şüphelinin evini ateşe verdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri soruşturma kapsamında 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 18 yaşından küçük olan 3 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Güvercin tartışmasında bıçaklanarak yaşamını yitiren Tamer Yiğit'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi. Gaziantep’te bıçaklı kavgaya 3 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Vatan Mahallesi, Tamer Yiğit, Gaziantep, Güncel, Haber

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