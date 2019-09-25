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Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te boşanma kararı alan çift arasında çıkan tartışmaya ailelerde dahil olunca, tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

25.09.2019 09:37

Gaziantep'te boşanma kararı alan aileler arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca, iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Alınan bilgilere göre olay, Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında torun meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada İmam Kaya ve Ümit Kaya hayatlarını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. İmam ve Ümit Kaya'nın cesetleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Şehitkamil, Gaziantep, Torun, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(3)
ANKARA:Antep medeniyetten uzak insanlar topluğu konuşmayı deneyin bu ne yaa adana yi geçtiniz.yazik günah canlara kan davası başladı aha karşı taraf durcakmi sizden de bi kaç kişi gitcem.
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CENGİZHAN:MEDENİYETTENN İNSANLİKTAN ÇOK UZAK TOPLUMLARDA NORMAL OLAĞAN DURUMLAR .
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SİNİRLİ:allah kimseye yaşatmasın bu tür durumları, bu durumlarda uzlaşmacı olmalı sinirlerine hakim olunmalı
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