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Gaziantep'te bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te devriye polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

04.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:41Gaziantep'te bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi
'te devriye polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri Hoşgör ve Savcılı Mahalleleri'nde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahısların yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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