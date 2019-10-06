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Gaziantep'te bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele polisleri, durdurdukları bir aracın gizli bölmesinde bulunan bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

06.10.2019 12:25Gaziantep'te bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele polisleri, durdurdukları bir aracın gizli bölmesinde bulunan bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Ergönül Caddesi'nde bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada aracın gizli bölmesini bulan ekipler, zulalanmış toplam bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Araca el koyan ekipler, sürücüyü ise gözaltına aldı. Şüpheli şahsın ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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