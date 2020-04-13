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Gaziantep'te bin 29 araç kara listeye alındı

Gaziantep'e il dışından gelen Bin 29 araç plaka tanıma sisteminde (PTS) 'den tespit edilerek 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye alındı.

13.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:41
Gaziantep'te bin 29 araç kara listeye alındı
Gaziantep 'e il dışından gelen Bin 29 araç plaka tanıma sisteminde (PTS) 'den tespit edilerek 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye alındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Gaziantep'e giriş yapan bin 29 araç plaka tanıma sisteminde 14 gün kara listeye eklenerek takip ediliyor. Öte yandan, kara listede kayıt altında bulunan ve PTS noktalarından geçerek 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal eden 221 araç hakkında işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, 3. Sayfa
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