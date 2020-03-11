Gaziantep'te bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonunda bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
11.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:50
Gaziantep 'te düzenlenen operasyonunda bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Ataberk Mahallesinde bulunan bir tır garajına operasyon düzenledi.
Garajda arama yapan ekipler, bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.
Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Ataberk Mahallesinde bulunan bir tır garajına operasyon düzenledi.
Garajda arama yapan ekipler, bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.
Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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