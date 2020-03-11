Gaziantep'te bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
11.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:37
Gaziantep 'te şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak ve Kılınçoğlu mahallelerinde şüphelendikleri 2 aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor. - GAZİANTEP
Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak ve Kılınçoğlu mahallelerinde şüphelendikleri 2 aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa
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