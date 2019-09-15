Haberler » Güncel » Haber

Gaziantep'te bir düğünde halayda başlayan kavgada 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te bir düğünde bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Düğün yarıda kaldı.

15.09.2019 16:17

Gaziantep'te bir düğünde bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi Yunus Emre Çelik Sokak'taki bir düğünde yaşandı.

KAVGA HALAY ÇEKİLDİĞİ SIRADA ÇIKTI

İddiaya göre, Korkmaz ve Kaplan ailelerinin düğünündehalay çekildiği sırada kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada yumruklar konuştu. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken, düğün de yarıda kaldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te bir düğünde halayda başlayan kavgada 3 kişi yaralandı

Göztepe Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(6)
KIRIKÇI:Düğün ne la. Bizim adetlerimizde zenginde vardı düğün onuda gavurdan öğrenmişlerdi dinimizdede zaten yok böyle işsraflı düğünler. ama bak en israflı düğünler daha çpk müslümanım diyenlerin çocuklarında oluyor. La bunlardan bize cennette valla çok yer kalacak. Alın faizi ikinci üçüncü beşinci daireyi alın karıya çocuklara fazile araba alın tarla alın. Yazlık alın devremülk alın fakir hamama gidemezken la sizin yatacak yeriniz yok. Son olarak bu doğuya her hükümet yardım edtti, ama anlamadılar.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MİSAFİR:düğünde bile insanların birbirine tahammülü kalmamış gaziantep ciddi bir psikolojik desteğe ihtyacı var antepe psikolog gönderin sağlık bakanlığı daha geçen hafta otopark meselesi yüzünden 6 kişi öldü antepde neler oluyor yahu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FEVZİ:Eğlenmeyi bilmeyen insanlar olmayalım
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
İNSAN İNSAN:az gelişmiş insan sürüleri en mutlu gününüzde bile kan akıtıyorsunuz siz insan sıfatı almaya layık mısınız
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
EMRED:SOKAKTA DÜĞÜN İSTEMİYORUZ CAHİLLİK
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ŞIPIDIK:langur lungur tarhana bulgur, bana çay koy dım tıs dım tıs dım tıs.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
17:17 Sular çekilince binlerce balık telef oldu
17:17 Kırsal mahallelerin yol bakım çalışmaları devam ediyor
17:15 İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti
17:15 Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı
17:15 İsrail kabinesi işgal altındaki Ürdün Vadisi'nde toplandı
17:15 Kayınpederinin dudağını ısırdığı iddia edilen damadın kardeşleri tutuklandı
17:12 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü