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Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

15.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:44
Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
Gaziantep 'in Nizip ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.
İlçeye bağlı 400 kişinin yaşadığı, 55 haneli İntepe Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Karantinaya alınan mahalle giriş ve çıkışa kapatıldı.
Öte yandan, daha önce Aşağıçardak Mahallesi ile ilçe merkezindeki 29 hanede uygulanan karantinanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Karantina, İntepe, Nizip, Güncel
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