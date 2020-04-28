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Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındıGAZİANTEP'te, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Dülük Mahallesi karantinaya alındı.

28.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:08
Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
GAZİANTEP'te, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Dülük Mahallesi karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar polis tarafından kapatıldı.
Şehitkamil İlçesine bağlı 4 bin nüfuslu Dülük Mahallesi'nde yaşayan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, hastanın birlikte yaşadığı 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan bu gelişme sonrası Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının başka kişi ve bölgelere yayılmasını önlemek için Dülük Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurul kararının ardından, polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi.
Mahallede yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı. Gaziantep’te bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel, Haber

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