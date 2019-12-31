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Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ölen bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

31.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:46 Gaziantep'te bir mahalleye kuduz karantinası
'in İslahiye ilçesinde ölen bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden Bekir Yılmaz'a ait gebe inek öldü. Veteriner hekim tarafından yapılan incelemenin ardından durumun bildirildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvandan numune aldı.
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde numunede yapılan inceleme sonucunda ineğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Hayvan Zabıtası Komisyon kararıyla mahallede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı, durum camiden yapılan anonsla da vatandaşlara duyuruldu.
Şerikanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, yaptığı açıklamada, tüm mahalle sakinlerinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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