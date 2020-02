Gaziantep'te bir okul daha eğitim öğretime hazır

Yeni nesil okullarımızdan olan okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmayan Vali Gül, Gaziantep 'te her şeyin her geçen gün daha da iyiye gittiğini aktararak "Cumhuriyet tarihinde yapılan dersliğin %25'i kadar derslik 2 yılda tamamlanacak, bunlara ek hayırseverlerimizle 4 bin derslik daha yapacağız ve derslik sorununu tamamen çözeceğiz. Bunları yaparken isteğimiz Gaziantep'te ki gençlerimizin daha iyi eğitim alması. Sadece fiziki altyapı tabi ki yeterli değil. Bunun için Spor Şehri Gaziantep, Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor, Gazişehir Öğrenci Meclisi projelerini hayata geçirdik. Her bir öğrencimizin yeteneği doğrultusunda bir enstrüman çalması, lisanslı olarak bir spor dalıyla ilgilenmesi, öğretmenlerinizin ise öğrencilerimizle beraber bu aktivitelere katılması eğitim öğretimimizin bir basamak daha yukarıya çıkmasını sağlayacak. Emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. Bu işte lokomotif olan onlar" dedi.

Belediyeler tarafından temin edilen arsalara hayırseverlerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımızın katkıları ile yeni okullar, yeni spor salonları yapıldığını belirten Gül, Gaziantep'in diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de birlikte hareket ettiğinin altını çizdi.

Gül ayrıca öğrencilere seslenerek bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek Teknofest yarışmaları için son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlatarak başvuru yapmalarını istedi.

Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak eğitim noktasında her zaman Gaziantep'in destekçisi olacaklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, eğitimde Gaziantep'e dair çok ciddi pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek yerel kalkınma olarak eğitimi merkeze aldıklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmalar sonrasında Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri ile okulun açılışını gerçekleştirerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Gül ve protokol üyeleri daha sonra Fadıloğlu İmamhatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.