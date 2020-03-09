Gaziantep'te bir şüpheli çaldığı kabloları taşırken yakalandı
Gaziantep'te bir şüpheli bağ evinden çaldığı kabloları aracıyla taşırken suçüstü yakalandı.
09.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:52
Gaziantep 'te bir şüpheli bağ evinden çaldığı kabloları aracıyla taşırken suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Akkent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada bakır kablolar bulan ekipler, araştırma neticesinde kabloların Yamaçtepe köyündeki bir bağ evinden çalındığını tespit etti.
Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Akkent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada bakır kablolar bulan ekipler, araştırma neticesinde kabloların Yamaçtepe köyündeki bir bağ evinden çalındığını tespit etti.
Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Gaziantep'te bir şüpheli çaldığı kabloları taşırken yakalandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Akkent Mahallesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi