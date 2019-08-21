Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP'te boş arazide kimliği belirsiz 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

21.08.2019 23:02 Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulundu
GAZİANTEP'te boş arazide kimliği belirsiz 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Burç Ormanları yakınlarında yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.



Gaziantep, Şahinbey, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:57   Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
23:56   Yemen Cumhurbaşkanı'na "koalisyon güçleriyle ilişkilerini gözden geçir" çağrısı
23:56   "Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı"
23:55   Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
23:54   Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı
23:54   Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı
23:54   SULTANBEYLİ'DE KAMYONUN MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİYİ EZME ANI KAMERADA