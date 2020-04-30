Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Gaziantep'te, boş otelde yangın

Gaziantep'te, boş otelde yangınGAZİANTEP'te, uzun süredir faaliyette bulunmayan 11 katlı otelde yangın çıktı.

30.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:30
Gaziantep'te, boş otelde yangın
GAZİANTEP'te, uzun süredir faaliyette bulunmayan 11 katlı otelde yangın çıktı. Otelin çatı katında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Gazi Muhtarpaşa Bulvarı'nda bulunan ve uzun süredir faaliyette bulunmayan atıl durumdaki otelin çatı katında yangın çıktı. 11 katlı otelden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polislerin çevresinde önlem aldığı otelin çatı katında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)-
==================
Gaziantep’te, boş otelde yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kur’an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haberler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
İstanbul’dan Kayseri’ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haberler
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10’un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Haberler
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan’da 15 kişi hastaneye kaldırıldı Haberler
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat’tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haberler
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Haberler››Güncel››Gaziantep'te, boş otelde yangın - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:26: Kısıtlamaya saatler kala çarşı ve pazarlar doldu taştı - Haber 14:26: TCDD personel konaklama vagonları teslim alındı - Haber 14:26: Rize'de koronavirüs tedbirleri - Haber 14:26: Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:26: Gaziantep'te muhtar, maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 13:30: Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim - Haber 12:51: İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı - Haber 12:21: Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek - Haberler 11:35: Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu - Haberler