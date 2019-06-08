Gaziantep'te buğday hasadına başlandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 145 bin dekar arazide buğday hasadına başlandı.İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, buğdayda hasat sezonunu açtıklarını söyledi.İlçe genelinde 145 bin dekarda buğday, 10 bin dekarda ise arpa yetiştirildiğini aktaran Köse, mevsimsel yağışların güzel geçmesine rağmen buğdayda rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu ifade etti.Sulu alanlarda dekar başına 500 ila 600 kilogram, susuz alanlarda ise 250 ila 350 kilogram hasat beklendiğini belirten Köse, arpada ise sulu alanlarda dekar başına 400 ila 500 kilogram, susuz alanlarda ise 250 ila 350 kilogram rekolte beklediklerini vurguladı.Köse, ilçedeki Toprak Mahsulleri Ofisince alım yapılmayacağından çiftçinin lisanslı depoların bulunduğu Nurdağı ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerine yönlendirildiğini kaydetti.Hasadın 10 güne kadar tamamlanması bekleniyor.