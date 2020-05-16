Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te sokak ve caddeler boş kaldı.

16.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:18
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te sokak ve caddeler boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.
Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarındaki sakinlik dikkati çekti.
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Gaziantep’te cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Gaziantep, Güncel, Haber

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