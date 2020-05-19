Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı.

Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı
19.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:13
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü. Kısıtlamanın son gününde de görevliler, kent genelinde denetim yaptı.
Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği oldukça düşük sevide kaldı.
Kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarında da sessizlik hakim oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Gaziantep, Güncel, Haber

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