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Gaziantep'te çalıntı minibüsle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te, çalıntı minibüsle inşaat malzemesi çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:10Gaziantep'te çalıntı minibüsle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı
'te, çalıntı minibüsle inşaat malzemesi çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneş Mahallesi'nde bir minibüsün çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları çalışmada araca Karataş Mahallesi'nde ulaştı.
Araçtaki 3 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada bazı inşaat malzemeleri bulundu.
Ekipler, yaptıkları incelemede, malzemelerin Bülbülzade Mahallesi'ndeki bir inşaattan çalındığını belirledi.
Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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