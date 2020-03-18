Gaziantep'te, çamaşır suyu ve sabun dağıtılacak

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla kentin 60 mahallesinde yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımı yapılacağını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüse karşı önlemler kapsamında hizmet binaları ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Gaziantep'te yapılan çalışmalara ek olarak evlerin daha steril hale getirilmesi için daha çok kırsal bölgelerde olmak üzere 60 mahalleye yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtılması yönünde karar alındı.Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, küresel sorunla karşı karşıya olduklarını belirtti. Ulusal mücadele içinde olunduğunu ve 'Panik yok, tedbir var' dediklerini vurgulayan Şahin, "Bir anne, bir kadın olarak biliyorum ki annelerimiz hijyen malzemelerini ne kadar çok bulurlarsa o kadar daha uygun bir steril ortam sağlayacaklardır. Biz de sosyal belediyeciliğin gereği olarak bütün evlerimize kentimize özgü zeytinyağından yapılmış yeşil sabunumuzun evlere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra sağlıkçılarımızdan dezenfekte esnasında en önemli maddeler arasında yer alan maddenin çamaşır suyu olduğunu öğrendik. O nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak hem yeşil sabunumuzu hem de çamaşır suyunu kent genelinde dağıtmaya başlıyoruz. Sağlıklı evler, sağlıklı toplumlar ve sağlıklı aileler anlayışından yola çıkarak çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğimizi bildirmek isterim. Yarınlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu günler görmesi için gayret göstereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA