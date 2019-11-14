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Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te cami inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

14.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:54Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan 2 kişi yaralandı
'te cami inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesindeki Camisinin çatı bölümünde kurulan iskelenin bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu iki kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çöken iskelenin altında bir kişinin daha olabileceği iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Gaziantep, Şahinbey, Akkent, Güncel

Kaynak: AA

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