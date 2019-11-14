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Gaziantep'te cami inşaatında iskele çöktü: 1 işçi kayıp

Gaziantep'te bir cami inşaatında iskele çöktü.

14.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:14Gaziantep'te cami inşaatında iskele çöktü: 1 işçi kayıp
'te bir cami inşaatında iskele çöktü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken kayıp işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskele çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda 1 işçi ise kayıp. Korkut isimli işçinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 saattir süren arama çalışmalarında işçiye henüz ulaşılamazken, moloz yığınlarının altından ise kayıp işçiye ait olduğu belirtilen cep telefonunun sesinin geldiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Akkent Mahallesi, Gaziantep, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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