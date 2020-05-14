Gaziantep'te çarşıda yasak öncesi yoğunluk yaşandı

Gaziantep'te çarşıda yasak öncesi yoğunluk yaşandıGAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

14.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:10
Gaziantep'te çarşıda yasak öncesi yoğunluk yaşandı
GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerden biri olan Gaziantep'te Karagöz ve Gaziler Caddeleri'nde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmaları yönünde anonslar yaparak, uyardı. Gaziantep’te çarşıda yasak öncesi yoğunluk yaşandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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