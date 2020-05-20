Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu

Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğuGAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük yasak öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

20.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:28
Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük yasak öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun olduğu bölgelerde vatandaşlara drone ile sosyal mesafe uyarısı yapıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 23, 24, 25, 26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Gaziantep'te Karagöz ve Gaziler Caddeleri'nde yoğunluk oluştu. Ramazan Bayramı için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar koronavirüse rağmen kalabalık olan bölgelerde alışveriş yapmaya devam etti. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Polis ekipleri araçlarıyla ve drone ile uyarıların yapıldığı caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Alışverişe çıkan vatandaşlar ise ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya geldiklerini ifade ederek maske ile önlem aldıklarını söyledi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Gaziantep’te çarşılarda bayram yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel, Haber

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