GAZİANTEP'te çarşılarda bayram yoğunluğu

Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğuGAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

22.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:09
Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 23- 26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziantep'te vatandaşların alışverişlerini yoğun olarak yaptığı Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Polis araçlarından uyarıların yapıldığı caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Vatandaşlar, bayram ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya geldiklerini ifade etti..
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
GAZİANTEP’te çarşılarda bayram yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel, Haber

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