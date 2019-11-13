Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te çeşitli suçlara karışan 88 kişiye işlem yapıldı - Haber

Gaziantep'te çeşitli suçlara karışan 88 kişiye işlem yapıldı

Gaziantep'te polis yaptığı denetimlerde çeşitli suçlara karışan 88 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

13.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:55Gaziantep'te çeşitli suçlara karışan 88 kişiye işlem yapıldı
'te polis yaptığı denetimlerde çeşitli suçlara karışan 88 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

ve Şahinbey ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, çeşitli suçlara bulaşan 88 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. ekipleri ayrıca, 50.01 gram Metamfetamin maddesi, 45.03 gram Esrar maddesi, 4.60 gram Bonzai maddesi, 0.62 gram Jamaika maddesi, 1 adet hassas terazi, 26 adet Çalıntı 22 ayar altın bilezik, 5 Adet Ruhsatsız tabanca, 2 Adet Kurusıkı silah, 23 adet fişek, 1 Adet Ruhsatsız Tüfek, 50 Paket kaçak sigara, 1 Adet Çalıntı dijital ölçer metre cihazı, 2 Adet bıçak, 1 Adet çalıntı araç, 1 Adet çalıntı ceptelefonu, 2 Adet çalıntı motosiklet, 1 Adet Trafiken men araç, 1 Adet hacizli yakalamalı araç, 1 Adet plaka, 1 Adet demir kesme makası ele geçirildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:16 Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyor
14:15 Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon
14:14 Fatih Bulut hakkında soruşturma
14:16 Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
14:11 Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:26:21